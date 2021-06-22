Найголовніша мета купівлі квартири - це створення комфорту у своєму житті, на що вагомо впливає саме розташування району.

Купівля житла – це завжди процес довгих роздумів, зважування та обговорення. Чим більше місто, тим більше пропозицій на ринку нерухомості, а якщо говорити про Київ, то місто переповнене житловими комплексами як первинного, так і вторинного ринку, як на лівому, так і на правому березі. Визначення розташування будинку є чи не найголовнішим у покупці квартири. Часто люди розглядають лише один район, адже на тому етапі життя він для них є найкращим, але через певний час починають про цей вибір шкодувати. Тому, тут потрібно бути дуже обережним, детально вивчити ринок та не поспішати. Представлені новобудови Києва на DOM.RIA можна підібрати по бажаному району та порівняти з усіма можливими варіантами у інших районах.

Визначення району

Для того, щоб об’єктивніше розглянути райони столиці та визначити всі переваги та недоліки, потрібно виділити найважливіші критерії, за якими і буде зроблено вибір:

Наявність школи, садочка. Транспортна розв’язка та доступність до метро. Облаштованість території (парки, дитячі майданчики, торговельні центри). Розвиток ринку нерухомості у районі та ціни на неї.

Оболонь

Цей район має більше ніж 50 освітніх закладів, багато дитячих садочків та закладів для розвитку дітей, що дуже приваблює молодих батьків.

З району до центру міста можна дістатися за 20 хвилин на авто або за 30 хвилин на громадському транспорті. Загалом, на території Оболоні розташовано три станції метро, міська електричка та багато автобусних зупинок.

Територія району розташована біля набережної Дніпра в оточенні парків та лісів. Багато спортивних та дитячих майданчиків, торгово-розважальних центрів та затишні кафе.

Тут зосереджена велика кількість доступного для покупки житла на вторинному та первинному ринку. Але цей район не є дешевим, ціни тут одні з найвищих.

Дарницький район

Жителі цього району постійно скаржаться на переповненість садочків та шкіл, але район зараз активно розбудовується, тому варто сподіватися, що ситуація виправиться.

Район розташований на лівому березі, тому, на жаль, часто доведеться стояти у заторах. Навіть у метро потрапити буває доволі проблематично та потрібно якийсь час провести у черзі.

Взагалі, це промисловий район, тут розташовані потужності заводів та фабрик. Звичайно, рівень якості повітря від цього страждає. Але тут є багато закладів, кінотеатрів, парків та магазинів.

Ціновий діапазон на квартири у цьому районі є дуже доступним та демократичним.

Голосіївський район

Голосіївський район місцеві жителі часто називають найбільш затишним у Києві. Велика кількість освітніх закладів, транспортна розв’язка, станції метро, автовокзал та, загалом, розвинена інфраструктура є перевагою району. Також, рівень злочинності у даному районі значно нижчий середнього показнику по місту.

Якщо говорити про його облаштованість, то у Голосіївський район приїжджають з усіх інших районів, щоб погуляти густим лісом та подихати чистим повітрям.

Компанії-забудовники активно розбудовують Голосієво, з’являються нові житлові масиви, торговельні центри, офісні будівлі та все, що може приваблювати покупців. Щодо цінової категорії, то тут ціни активно зростають, але поки тримаються середньої межі по місту.