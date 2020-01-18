Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції оприлюднило список імен, якими у 2019 році українці називали своїх дітей.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“У 2019 році в Києві 32 634 малюки отримали свої перші документи – свідоцтва про народження, у Київській області видали 14 361 документ, а у Черкаській – 7672”, – йдеться в повідомленні.

У столиці найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки давали імена – Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна, а для хлопчиків – Олександр, Дмитро, Матвій, Марк.

У Черкаській області серед імен для новонароджених малюків лідирують – Вероніка, Єва, Вікторія, Анна та Діана, для хлопчиків – Богдан, Максим, Тимофій, Назар та Іван.

Що стосується Київської області, то у лідери вибились імена: Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія та Софія; Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег та Роман.

Зазначається, що також існує тренд на рідкісні імена для дітей. Зокрема, батьки обирали для своїх малюків імена:

У Києві: жіночі – Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафіра, Гєрда, Фіона, Фея; чоловічі – Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак.

У Київські області: жіночі — Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян, Оріяна; чоловічі — Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.

У Черкаській області: жіночі – Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона; чоловічі – Брайан, Граф, Ісай, Нелей.