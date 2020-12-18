“Це справжнє казкове містечко із сотень тисяч світлодіодних ліхтарів та кілометрів шовку біля підніжжя величних гір, які розкажуть казки народів Китаю! Серед композицій – легендарна теракотова армія і велика китайська стіна, Сичуаньська опера, китайський зоопарк, жителі підводного світу, панди та фламінго, персонажі стародавніх китайських казок і легенд”, – кажуть організатори, представники компанії Grand Event.
Всі інсталяції виконані вручну з натурального шовку і led-ламп, деякі з них досягають 6-ти метрів у висоту. Щоб зібрати одну таку фігуру, потрібно понад 500 деталей і велика кількість тонкого шовку, яким обтягується каркас. Крім гігантських ліхтарів, всіх відвідувачів чекає гастрономічний куточок з делікатесами.
Повідомляється, що на території фестивалю діятимуть карантинні обмеження: відвідувачів допускатимуть лише в захисній масці, буде також проводитися контроль кількості людей, що одночасно знаходяться на території парку.
Коли: з 11 грудня
Де: нижня резиденція (біля VIP- резиденції)
Часи роботи: 16: 00- 22:00
Вхід: платний