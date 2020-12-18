З 11 грудня в самому центрі курортного Буковеля можна відвідати фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Гості матимуть змогу побачити справжню магію вогнів та світла - більше двадцяти п'яти неймовірних експозицій, краса яких розкривається в темряві.

“Це справжнє казкове містечко із сотень тисяч світлодіодних ліхтарів та кілометрів шовку біля підніжжя величних гір, які розкажуть казки народів Китаю! Серед композицій – легендарна теракотова армія і велика китайська стіна, Сичуаньська опера, китайський зоопарк, жителі підводного світу, панди та фламінго, персонажі стародавніх китайських казок і легенд”, – кажуть організатори, представники компанії Grand Event.

Всі інсталяції виконані вручну з натурального шовку і led-ламп, деякі з них досягають 6-ти метрів у висоту. Щоб зібрати одну таку фігуру, потрібно понад 500 деталей і велика кількість тонкого шовку, яким обтягується каркас. Крім гігантських ліхтарів, всіх відвідувачів чекає гастрономічний куточок з делікатесами.

Повідомляється, що на території фестивалю діятимуть карантинні обмеження: відвідувачів допускатимуть лише в захисній масці, буде також проводитися контроль кількості людей, що одночасно знаходяться на території парку.

Коли: з 11 грудня

Де: нижня резиденція (біля VIP- резиденції)

Часи роботи: 16: 00- 22:00

Вхід: платний