Про це повідомили в Twitter гільдії.

Урочиста церемонія вручення нагороди відбулася 18 січня в Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія. Почесна премія Гільдії продюсерів Америки була вручена Сему Мендесу, Піппе Харріс, Джейн-Енн Тенггрен і Каллум МакДугалл, котрі виступали продюсерами кінокартини.

Військова драма конкурувала з “Ірландцем” Мартіна Скорсезе, “Паразитами” Пон Чжун Хо, “Одного разу в … Голлівуді” Квентіна Тарантіно, “Джокером” Тодда Філліпса і “Шлюбної історією” Ноа Баумбака.

У фільмі йдеться про події одного дня Першої світової війни від імені двох молодих солдатів. Вони отримали наказ доставити важливе повідомлення, перетинаючи територію противника.

Кращим міні-серіалом року назвали “Чорнобиль”.

Кращим анімаційним фільмом стала “Історія іграшок-4”. Мультфільм обійшов “Крижане серце-2” і “Як приручити дракона-3”.

Кращими документальними фільмами назвали “Аполлон-11” про першу висадку людини на Марс і “Залишаючи Неверленд”, в якому йдеться про звинувачення в педофілії Майкла Джексона.

Премія Гільдії продюсерів США, яка об’єднує понад сім тисяч продюсерів, вручається з 1990 року. Часто вибір продюсерів в номінації “Кращий фільм” збігається з переможцем “Оскара”.