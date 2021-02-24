Колишня перша леді і держсекретар США, екскандидат у президенти країни Гілларі Клінтон напише книгу в жанрі "політичний трилер".

Про це повідомляє американський телеканал CNN. Крім того, про це поінформували у видавництві Simon & Schuster, в якому вийде книга.

Клінтон працює над романом у співавторстві з канадською письменницею, автором серії детективів Луїзою Пенні.

Книга отримала назву “State of Terror” (в назві – гра слів, її можна перекласти як “Стан жаху” або “Держава терору”).

Роман вийде 12 жовтня 2021 року.

Головною героїнею роману стане держсекретар, яка нещодавно приєдналася до адміністрації свого колишнього суперника на виборах.

За сюжетом держсекретар спробує запобігти хвилі терористичних атак.

“Серія терористичних атак приводить світовий порядок у хаос, і держсекретареві доручено зібрати команду для розкриття смертельної змови… У цьому грандіозному трилері про міжнародні інтриги розповідається про закулісну світову драму, деталі якої можуть бути відомі тільки інсайдерам”, – йдеться в описі книги.

Луїза Пенні розповіла, що під час роботи над романом буде використаний досвід роботи Клінтон на посаді держсекретаря США за часів президентства Барака Обами.

Гілларі Клінтон займала посаду держсекретаря США з 2009 по 2013 роки в адміністрації Обами.

Варто відзначити, що це буде не перша книга, написана Клінтон. Раніше вона випустила сім книг, в тому числі спогади про передвиборну кампанію 2016 року, в якій вона програла Дональду Трампу (мемуари “Що сталося”).