Гілларі Клінтон назвала "несамовитим" глибоко особисте інтерв'ю принца Гаррі і герцогині Сассекської Меган Маркл, які заявили, що не відчувають підтримки з боку британської королівської сім'ї.

Про це пише американське видання The Washington Post.

“Було несамовито слухати, що ця неймовірно освічена жінка, Меган Маркл, яка закохалася в принца Гаррі, не була повністю прийнята не тільки так званою фірмою, що є назвою бюрократії, що оточює королівську сім’ю, але і засобами масової інформації у Великій Британії”, – сказала Клінтон в інтерв’ю Washington Post Live.

Клінтон зазначила, що сама колись була під прицілом британських таблоїдів, тому розуміє стан Меган.

“Їхня жорстокість в переслідуванні Меган була просто обурливою”, – сказала Клінтон і поскаржилася, що Меган не отримала більшої підтримки.

“Ця молода жінка не збиралася опускати голову. Це 2021 рік, і вона хотіла жити своїм життям. Вона цього хотіла повністю, і у неї було повне право на це сподіватися”, – сказала Клінтон.