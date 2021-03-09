Про це пише американське видання The Washington Post.
“Було несамовито слухати, що ця неймовірно освічена жінка, Меган Маркл, яка закохалася в принца Гаррі, не була повністю прийнята не тільки так званою фірмою, що є назвою бюрократії, що оточює королівську сім’ю, але і засобами масової інформації у Великій Британії”, – сказала Клінтон в інтерв’ю Washington Post Live.
Клінтон зазначила, що сама колись була під прицілом британських таблоїдів, тому розуміє стан Меган.
“Їхня жорстокість в переслідуванні Меган була просто обурливою”, – сказала Клінтон і поскаржилася, що Меган не отримала більшої підтримки.
“Ця молода жінка не збиралася опускати голову. Це 2021 рік, і вона хотіла жити своїм життям. Вона цього хотіла повністю, і у неї було повне право на це сподіватися”, – сказала Клінтон.
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