Дворазовий олімпійський призер у спортивній гімнастиці Олег Верняєв заявив, що навіть не думав змінювати громадянство, а його слова перекрутили.

Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

Напередодні Верняєв заявив, що хоче скоротити термін своєї дискваліфікації, щоб отримати змогу представляти Україну на Олімпіаді-2024. Він готовий поставити ультиматум збірній та пригрозив змінити громадянство.

Але тепер гімнаст каже, що його слова перекрутили.

“Як завжди, з моїх слів донесли не всю інформацію яку я казав, тому зараз в декількох реченнях висловлю свою думку. По-перше, я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьк і На Олімпійських Іграх в Ріо 2016 року, я підіймав стяг своєї країни. Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави і навіть не думав над цим, тим паче, з моєю ситуацією з відстороненням. Я розумію що мої слова перевернули з “ніг на голову” для голосних заголовків. Я висвітлював події, які відбуваються всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебної сторони”, – зазначив він.

Верняєв також висловив сподівання, що його ситуація з дискваліфікацією вирішиться і віе зможу повернутись у тренувальний зал.

“І плечем к плечу з нашим тренерським штабом та молодими, перспективним хлопцями у збірній – підготуватись до Олімпійських Ігор у Парижі-2024, повернувши ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не повертатись з Олімпійських Ігор без медалей”, – резюмував він.