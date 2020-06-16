Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що колишньому так званому “міністру оборони ДНР” повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Гіркіна оголошено в розшук, український суд дозволив його затримати.
За даними слідства, у період з 17 по 19 квітня 2014 року підозрюваний викрадав з території Донецької області патріотично налаштованих українців. Потім цих громадян поза їх волі переміщали до будівлі у місті Словʼянськ, де їх катували, били, наносили ножові поранення. Мета таких дій —змусити фізично та морально страждати, аби помститись за проукраїнську позицію.
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“На виконання наказів підозрюваного, підлеглі йому бойовики навмисне позбавили життя не менше трьох осіб, яких незаконно утримували і катували”, – йдеться в повідомленні.
Як відомо, перші кримінальні справи на Гіркіна в Україні завели ще навесні 2014 року. Його підозрюють в організації вбивств, діях проти суверенітету і цілісності України, терористичній діяльності. У жовтні також йому повідомили про підозру у викраденнях, тортурах і навмисних убивствах.
- 18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).
- Увечері 18 травня під офісом видання “Гордон” пройшли кілька акцій протесту через скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона.
- Своєю чергою Гордон заявив, що інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним були зняті їм за сприяння українських правоохоронців.
- Натомість в СБУ повідомили, що Гордон сам ініціював інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним.
- Офіс генпрокурора вслід за СБУ відхрестився від інтерв’ю Гордона з Гіркіним.