Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що колишньому так званому “міністру оборони ДНР” повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Гіркіна оголошено в розшук, український суд дозволив його затримати.

За даними слідства, у період з 17 по 19 квітня 2014 року підозрюваний викрадав з території Донецької області патріотично налаштованих українців. Потім цих громадян поза їх волі переміщали до будівлі у місті Словʼянськ, де їх катували, били, наносили ножові поранення. Мета таких дій —змусити фізично та морально страждати, аби помститись за проукраїнську позицію.

“На виконання наказів підозрюваного, підлеглі йому бойовики навмисне позбавили життя не менше трьох осіб, яких незаконно утримували і катували”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, перші кримінальні справи на Гіркіна в Україні завели ще навесні 2014 року. Його підозрюють в організації вбивств, діях проти суверенітету і цілісності України, терористичній діяльності. У жовтні також йому повідомили про підозру у викраденнях, тортурах і навмисних убивствах.