Гітлянська спростувала фейк про «розстріл групи СБУ на Закарпатті»

Про це Гітлянська написала на своїй сторінці в Facebook.
“Шановні журналісти не поширюйте фейк про “розстріл групи СБУ на Закарпатті”. Це повна маячня!” – зазначила вона.
Раніше ЗМІ повідомили, що знайдені мертвими четверо співробітників СБУ. За інформацією ЗМІ, оперативна група СБУ з трьох офіцерів столичного главку і прикомандированого до них співробітника районного управління спецслужби виконувала завдання по документації трафіку контрабанди через так звану “приватну ділянку” кордону України з Угорщиною і Румунією.
- Президент Володимир Зеленський доручив Уряду розробити законопроєкт “щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення про вимоги та стандарти новин”. При цьому Володимир Бородянський запевнив, що влада не має намірів “регулювати стандарти новин” для ЗМІ.
- Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступив за введення в Україні відповідальності (в тому числі кримінальної) для журналістів за розголошення недостовірної або маніпулятивною інформації.
- Народний депутат від “Слуги народу”, глава комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував розгляд у Верховній Раді нового “закону про медіа”. За словами нардепа, проти ЗМІ, які протягом певного часу є збитковими, можуть бути введені санкції, оскільки за таких умов можливий вплив власників на журналістів.
- У Міністерстві культури, молоді та спорту України мають намір у судовому порядку блокувати інформаційні ресурси через системне поширення дезінформації.