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Гітлянська спростувала фейк про «розстріл групи СБУ на Закарпатті»

Речник СБУ Олена Гітлянська спростувала інформацію про те, що біля кордону з Угорщиною на Закарпатті після тортур розстріляли опергрупу спецслужби.

Понеділок, 23 грудня 2019, 23:05

Про це Гітлянська написала на своїй сторінці в Facebook.

“Шановні журналісти не поширюйте фейк про “розстріл групи СБУ на Закарпатті”. Це повна маячня!” – зазначила вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що знайдені мертвими четверо співробітників СБУ. За інформацією ЗМІ, оперативна група СБУ з трьох офіцерів столичного главку і прикомандированого до них співробітника районного управління спецслужби виконувала завдання по документації трафіку контрабанди через так звану “приватну ділянку” кордону України з Угорщиною і Румунією.

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Теги: СБУ, фейк, Гитлянская

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