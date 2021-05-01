Справа Джуліані: зустрічі та домовленості в Україні могли бути протиправними

В справі проти американського адвоката та ексмера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані окремо розглядають його діяльність, пов'язану з Україною. Розслідування вирішить, чи законними були зустрічі та домовленості Джуліані з українськими чиновниками й політиками.

Про це повідомила телеведуча MSNBC Рейчел Медоу.

Вона проаналізувала повідомлення стосовно діяльності Джуліані в Україні й вказала на те, що домовленості та зустрічі ексадвоката Дональда Трампа в Києві можуть розглядатися, як “послуги”, через які в нього будуть проблеми з законом.

Під час президентства Трампа Джуліані, по суті, став його довіреною особою в справах щодо розслідування проти родини нинішнього американського лідера Джо Байдена. Джуліані пояснював це тим, що Трамп – його клієнт. Тому він, як представник клієнта, збирає інформацію щодо розслідування справи стосовно Байденів.

Однак, бувши представником американського президента, неважливо – у фізичній чи юридичній площині – громадянин США не мав права проводити зустрічі та про щось домовлятися з іноземними колегами, чиновниками чи політиками.

“Він пропонував свої послуги та зустрічі з ним різним корумпованим олігархам в Україні, фактично рекламуючи, що, бувши адвокатом президента Трампа, його вухами, він може лобіювати якісь питання. На рівні уряду він не мав повноважень, однак він міг домовлятися, торгуватися та розмовляти про призначення на якісь посади, як мінімум”, – сказала телеведуча.

Вона звернула увагу на те, що так було у випадку з Марі Йованович, яка працювала в американському дипломатичному представництві в Україні. Саме Джуліані був лобістом її звільнення, передаючи президенту Трампу потрібну інформацію.

“Виникає запитання стосовно юридичної відповідальності Джуліані: чи продавав він, по суті, якісь свої послуги різним “хлопцям” в Україні, отримуючи щось на заміну”, – зауважила Медоу.

Вона звернула увагу на те, що Йованович заважала цим “хлопцям”, робити те, що вони хотіли в Україні, тому вони готові були заплатити Джуліані “грошима” чи “інформацією”, аби її позбутися. Врешті-решт, їм це вдалося.

“Вони могли заплатити… Вони могли найняти Руді та платити йому і його представникам, в тому числі й іншим американським юристам, як “консультантам”, – заявила Мелоу.

Особлива угода, за словами телеведучої, була укладена між Джуліані та українським олігархом Дмитром Фірташем, екстрадиції якого вимагають в США.

“Міністерство юстиції роками намагається зробити так, аби його видали США. Лев Парнас (партнер Джуліані) розповідав, що в обмін на певну інформацію про Україну представники олігарха просили скасувати екстрадицію”, – сказала телеведуча.

За її словами, “Вільям Барр (тодішній генпрокурор), міністерство юстиції та особисто президент Трамп мали допомогти уникнути екстрадиції Фірташа до США”. Для цього потрібно було внести певні зміни в обвинувачення.

По суті, це було як “quid pro quo” (послуга за послугу). Джуліані та Трамп отримали б інформацію, яка їх цікавила, а Фірташ – відтермінування чи скасування екстрадиції.

Телеведуча стверджує, що в Міністерстві юстиції США готові були на таку пропозицію. По суті, чиновників міністерства також потрібно було б притягнути до відповідальності.

“Всі, хто брав участь, починаючи від Джуліані та Фірташа, і всі інші учасники, заперечують будь-які протиправні дії… Але це всього лише слова. Факт залишається фактом. Частково угоду було виконано… Йованович звільнили через наклеп з боку Джуліані та його соратників. Її звільнив Майк Помпео, тодішній держсекретар. В справі Фірташа було проведено досить лояльні слухання і його досі не екстрадували до США, попри серйозні звинувачення в корупції”.

Однак, інформації, яку отримали Джуліані та Трамп в кампанії проти Байденів – виявилося замало.

“Джуліані притягнув додому цілу купу фальшивих звинувачень проти Байдена та його родини, метою яких було нашкодити його передвиборчій кампанії”, – резюмувала телеведуча.

Що стосується того, де Джуліані брав інформацію та хто ті люди, які зустрічалися з ним в Україні та щось розповідали й передавали, телеведуча сказала: “вони виявилися представниками російських спецслужб”.

“Дивно, чи не так? Двоє людей, які працювали з Джуліані за цією схемою, двоє, від яких Джуліані отримував інформацію про родину Байденів… обоє потрапили під американські санкції, як агенти Кремля, як агенти Росії, як представники чинної російської розвідки… Їх зусилля було спрямовано на вибори президента США ц 2020 році, так само як російська розвідка намагалася вплинути на американські вибори 2016 року… І це не було несподіваним сюрпризом для Джуліані”, – сказала ведуча.

Вона звернула увагу на те, що в ФБР повідомляли Джуліані про те, що люди, з якими він контактує та намагається співпрацювати в справі проти Байденів – пов’язані з російською розвідкою. У 2019 році Джуліані навіть провів брифінг, на якому виступив проти ФБР та сказав, що вони називають його агентом російської розвідки та намагаються тиснути.