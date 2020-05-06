Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський сьогодні, 6 травня, звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації після публікацій ряду ЗМІ про нібито наявність "схем", "справ Гладковського", фігуранту яких 6 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід.

Про це в коментарі #Буквам повідомила пресслужба Гладковського.

“Гладковський ніколи не був особисто знайомий з фігурантами цих справ і не має уявлення про обставини і деталі розслідувань щодо цих людях. В офіційному повідомленні САП взагалі відсутні будь-які посилання і згадки його прізвища. Гладковський вже неодноразово наголошував на неприпустимості спекуляції його прізвищем для залучення уваги до кримінальних справ щодо інших осіб”, – повідомили в пресслужбі.

Колишній перший заступник секретаря РНБО також нагадав, що в лютому 2020 міністр оборони України Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівлях у справі в якій його безпідставно звинуватили.

Відзначається, що Гладковський не вимагатиме від ЗМІ матеріальної компенсації.

“Реагуючи на повідомлення ЗМІ, Гладковський в черговий раз звертається з проханням не шкодити його репутації згадуючи його прізвище в контексті неіснуючих і фейкових справ”, – підкреслили в пресслужбі.

Раніше Гладковський виграв ряд справ проти НАБУ за безпідставними обвинуваченнями.