Про це в коментарі #Буквам повідомила пресслужба Гладковського.
“Гладковський ніколи не був особисто знайомий з фігурантами цих справ і не має уявлення про обставини і деталі розслідувань щодо цих людях. В офіційному повідомленні САП взагалі відсутні будь-які посилання і згадки його прізвища. Гладковський вже неодноразово наголошував на неприпустимості спекуляції його прізвищем для залучення уваги до кримінальних справ щодо інших осіб”, – повідомили в пресслужбі.
Колишній перший заступник секретаря РНБО також нагадав, що в лютому 2020 міністр оборони України Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівлях у справі в якій його безпідставно звинуватили.
Відзначається, що Гладковський не вимагатиме від ЗМІ матеріальної компенсації.
“Реагуючи на повідомлення ЗМІ, Гладковський в черговий раз звертається з проханням не шкодити його репутації згадуючи його прізвище в контексті неіснуючих і фейкових справ”, – підкреслили в пресслужбі.
Раніше Гладковський виграв ряд справ проти НАБУ за безпідставними обвинуваченнями.
- Нагадаємо, 17 жовтня співробітники НАБУ затримали колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського.
- 21 жовтня Олег Гладковський вийшов з ізолятора тимчасового утримання після сплати застави в розмірі 10,6 млн гривень.
- Адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець зауважує невинність підзахисного в інкримінованих йому правопорушення та підкреслює відсутність правових підстав для того виду запобіжного заходу, яку обрав суд. Адвокат також повідомив про те, що буде оскаржувати рішення Вищого антикорупційного суду України.
- У компанії “Богдан Моторс” спростували звинувачення в завищенні ціни на автомобілі для Збройних сил України (ЗСУ).