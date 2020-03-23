Генеральний директор Amazon Джефф Безос заявив, що зараз, під час пандемії коронавірусу, в усьому світі не вистачає медичних масок.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на статтю в Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що через підвищений попит Amazon найняла ще 100 тис. чоловік.

“Ми розмістили замовлення на покупку мільйонів медичних масок, які ми хочемо роздати нашим працівникам і підрядникам. Але далеко не всі з цих замовлень поки що були виконані … Масок в світі не вистачає, і наразі уряди направляють їх в установи з найбільш високими потребами, такі як лікарні та клініки “, – додав Безос.

Він пояснив, що пріоритет в замовленні медичних масок поки у медичних установ.

“Коли прийде наша черга (на виконання замовлення – ред.) масок, – в першу чергу ми передамо їх співробітникам і партнерам, які працюють з тим, щоб доставити людям необхідні продукти”, – сказав гендиректор компанії.