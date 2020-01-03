Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Лівий берег”.
“Перше — чи можна забезпечити на тих територіях вибори, і друге — як зробити так, щоб вони відповідали міжнародним стандартам. Тобто є технічна складова, а є питання дотримання принципів”, – говорить Діденко.
За його словами, передусім на тимчасово окупованих територіях мають відновити роботу органи державної влади України.
“Починаючи з відділів ведення реєстру виборців, які фактично станом на початок конфлікту припинили роботу. І ми не маємо жодної інформації та доступу до відділів ведення реєстру на цих територіях. Бачимо лише тих осіб, які стають на облік на підконтрольній території. І закінчуючи органами державної влади, що забезпечуватимуть ті ж дільничні комісії приміщеннями, обладнанням. Звісно, повинні працювати суди, щоб виборці могли захистити свої права в разі потреби, банки, українські ЗМІ, і врешті українські політичні партії”, – пояснив Діденко.
При цьому голова ЦВК не зміг відповісти, скільки буде потрібно часу, щоб забезпечити такі умови.
Також Діденко наголосив, що у Виборчому кодексі “закладено право внутрішньо переміщених осіб голосувати на тих територіях, де вони тимчасово перебувають”.
- Згідно з підсумковим комюніке зустрічі в “нормандському форматі”, лідери чотирьох країн-учасниць (України, Франції, Німеччини та Росії) “вважають за необхідне інкорпорувати “формулу Штайнмаєра” в українське законодавство”.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.