Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко переконаний, що час, який потрібен для проведення виборів на непідконтрольних територіях, досить важко визначити.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Лівий берег”.

“Перше — чи можна забезпечити на тих територіях вибори, і друге — як зробити так, щоб вони відповідали міжнародним стандартам. Тобто є технічна складова, а є питання дотримання принципів”, – говорить Діденко.

За його словами, передусім на тимчасово окупованих територіях мають відновити роботу органи державної влади України.

“Починаючи з відділів ведення реєстру виборців, які фактично станом на початок конфлікту припинили роботу. І ми не маємо жодної інформації та доступу до відділів ведення реєстру на цих територіях. Бачимо лише тих осіб, які стають на облік на підконтрольній території. І закінчуючи органами державної влади, що забезпечуватимуть ті ж дільничні комісії приміщеннями, обладнанням. Звісно, повинні працювати суди, щоб виборці могли захистити свої права в разі потреби, банки, українські ЗМІ, і врешті українські політичні партії”, – пояснив Діденко.

При цьому голова ЦВК не зміг відповісти, скільки буде потрібно часу, щоб забезпечити такі умови.

Також Діденко наголосив, що у Виборчому кодексі “закладено право внутрішньо переміщених осіб голосувати на тих територіях, де вони тимчасово перебувають”.