Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів, які кошти було витрачено на кібербезпеку інформаційних ресурсів ЦВК.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Лівий берег”.

“На кінець 2018-го і протягом 2019-го року на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК витрачено майже 30 мільйонів гривень”, – сказав він.

Крім того, за словами Діденка, було витрачено понад 9,5 мільйона гривень для посилення захисту автоматизованої системи “Державний реєстр виборців”. У наступному році на це планується витратити ще більш як сім мільйонів.

Також у 2020 році на підвищення рівня безпеки планується витратити ще більш як десять мільйонів гривень.

Водночас голова ЦВК заявив, що система кіберзахисту є “живим організмом”, який постійно вдосконалюється.

“Це нескінченний процес і у нас в цьому плані відбуваються постійні закупівлі та оновлення як апаратних засобів, тобто техніки, так і програмного забезпечення. Світ розвивається, технології розвиваються”, – пояснив він.