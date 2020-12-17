Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Рябікін заперечив інформацію про звільнення з займаної посади за власним бажанням.
“Мабуть, комусь дуже хочеться, щоб я швидше пішов … але доведеться потерпіти”, — написав він.
Раніше LB.ua і народний депутат від партії “Слуга народу” Олександр Дубінський повідомили, що Рябікін нібито написав заяву про звільнення з посади голови Держмитниці менш ніж через місяць після призначення на цю посаду.
Кабінет Міністрів 18 листопада на засіданні призначив гендиректора аеропорту “Бориспіль” Павла Рябікіна главою Державної митної служби.
Рябікін є п’ятим керівником ДМС за останні півтора року.
- У четвер, 22 жовтня, Кабінет Міністрів скасував розпорядження про тимчасове виконання обов’язків голови Державної митної служби України Андрієм Павловським. Водночас чиновника звільнено з посади заступника голови Державної митної служби України.