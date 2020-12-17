Глава Держмитниці Павло Рябікін відреагував на інформацію в ЗМІ про своє звільнення.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Рябікін заперечив інформацію про звільнення з займаної посади за власним бажанням.

“Мабуть, комусь дуже хочеться, щоб я швидше пішов … але доведеться потерпіти”, — написав він.

Раніше LB.ua і народний депутат від партії “Слуга народу” Олександр Дубінський повідомили, що Рябікін нібито написав заяву про звільнення з посади голови Держмитниці менш ніж через місяць після призначення на цю посаду.

Кабінет Міністрів 18 листопада на засіданні призначив гендиректора аеропорту “Бориспіль” Павла Рябікіна главою Державної митної служби.

Рябікін є п’ятим керівником ДМС за останні півтора року.