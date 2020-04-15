Глава Єврокомісії: Європі потрібен новий план Маршалла

Про це вона написала в Twitter
“Європі потрібен новий план Маршалла. Нам знадобляться масштабні державні та приватні інвестиції для відновлення економіки та створення нових робочих місць. Ключовим для цього є новий потужний бюджет ЄС”, – написала она.
Варто відзначити, що Європа є епіцентром пандемії коронавірусу і найбільше постраждала від нього.
Довідка. “План Маршалла” – американська програма відновлення та розвитку економіки Європи після Другої світової війни.
- Європа готується послабити коронавірусний карантин.