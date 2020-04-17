Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вибачилася перед Італією за запізнілу реакцію ЄС на пандемію коронавірусу в країні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС

“Ніхто не був готовий до такого. Справді занадто багато не відреагували вчасно, коли на самому початку Італія потребувала допомоги. І справедливо те, що вся Європа приносить щирі вибачення. Але вибачення щось значать лише тоді, коли змінюється поведінка”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, тепер держави-члени ЄС усвідомили необхідність об’єднатися в боротьбі з епідемією та її наслідками.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що така заява була “важливим актом встановлення істини”, який є “корисним для Європи”.

Згідно з даними університету Джона Хопкінса, Італія є найбільш постраждалою від пандемії країною у світі (більше 22 000 загиблих).