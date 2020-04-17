Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС
“Ніхто не був готовий до такого. Справді занадто багато не відреагували вчасно, коли на самому початку Італія потребувала допомоги. І справедливо те, що вся Європа приносить щирі вибачення. Але вибачення щось значать лише тоді, коли змінюється поведінка”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, тепер держави-члени ЄС усвідомили необхідність об’єднатися в боротьбі з епідемією та її наслідками.
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що така заява була “важливим актом встановлення істини”, який є “корисним для Європи”.
Згідно з даними університету Джона Хопкінса, Італія є найбільш постраждалою від пандемії країною у світі (більше 22 000 загиблих).
- Нагадаємо, на початку березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.
- Пізніше Влада Італії закрила на карантин всю країну.
- 11 квітня Уряд Італії вирішив продовжити загальнонаціональний карантин до 3 травня у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
- В Італії хворих COVID-19 почали лікувати плазмою крові тих пацієнтів, що вижили .