Про це вона написала у своєму Twitter.
“Було добре провести зустріч з президентом Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні. Ми обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії по транзиту газу через Україну”, – написала вона.
- Раніше глава “Оператора газотранспортної системи України” Сергій Макогон заявив, що переговори про транзит російського газу через територію України завершено.
- Також стало відомо, що Україна та ПАТ “Газпром” підписали мирову угоду щодо ініційованого російською компанією міжнародного арбітражу в справі про зобов’язання “Газпрому” сплатити близько $ 7,4 млрд за штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ).