Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним питання про транзит газу через Україну.

Про це вона написала у своєму Twitter.

“Було добре провести зустріч з президентом Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні. Ми обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії по транзиту газу через Україну”, – написала вона.