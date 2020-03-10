Відповідну заяву оприлюднено на сайті Європарламенту.

“Уряд Італії розповсюдив захищену зону на всю національну територію. Це має важливі наслідки для італійських депутатів Європарламенту. Після того, як я побував в Італії в минулі вихідні, я вирішив дотримуватися рекомендованих заходів і, відповідно до протоколів, протягом 14 днів виконувати функції президента зі свого будинку в Брюсселі. COVID-19 зобов’язує всіх бути відповідальними і обережними”, – наголосив Сассолі.

Він уточнив, що всі заходи, які приймаються в Європарламенті, спрямовані на збереження дієздатності цієї інституції під час розповсюдження коронавірусу.

“Парламент продовжить виконувати свої обов’язки. Жоден вірус не може заблокувати демократію”, – зазначив Сассолі.

Як повідомляє агентство Reuters, раніше Європейський парламент скоротив свою пленарну сесію в Брюсселі через поширення нового коронавірусу.

Так, пленарні сесії в Європарламенті зазвичай проходять з вечора понеділка по четвер, повідомляє Brussels Time. Цього тижня депутати не будуть збиратися в середу і четвер.

У перших числах березня за рішенням очільника Європарламенту Давида Сассолі ця організація скасувала через коронавірус всі публічні заходи, а також обмежила доступ до будівлі парламенту. Так, було скасовано 130 заходів, в яких планувалася участь від 6000 до 7000 осіб.