У Фонді державного майна України планують у рамках приватизації продати у 2020 році 3 – 5 великих об'єктів, а також не менше 300 малих і середніх.

Про це розповів в інтерв’ю виданню LB.ua глава ФДМ Дмитро Сенниченко.

За його словами, в планах – приватизація Одеського припортового заводу, “Центренерго” і “Президент-готелю”.

“У наших планах на наступний рік продати 3-5 великих об’єктів і 300+ малих і середніх. По-перше, це Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, “Електроважмаш”, ДП “Червонолиманська”, “Центроенерго”, ОПЗ, “Президент-готель”. І я думаю, що ми навіть перевиконаємо план. І закладений бюджет в 12 млд грн”, – наголосив Сенниченко.

Він уточнив, що планується створити “системну експозицію, вебсайт, де буде вся інформація про приватизацію”.

“На цьому сайті буде відображатися інформація про кожне підприємство. Щоб було просто: ти на нього клацаєш, заходиш, читаєш опис, статут і так далі. Зараз ми “завантажуємо” інформацію про 500 підприємств”, – розповів Сенниченко.

Глава ФДМ поінформував, що аукціони в рамках приватизації того чи іншого об’єкта будуть проходити на майданчиках Prozorro.

“Фонд же повинен буде забезпечити максимальне розкриття інформації та маркетування – потрібно буде донести все це до цільових аудиторій. У цьому ось весь фокус, трюк успіху. Інформація повинна бути максимально зрозумілою: що продається, чи є заборгованість і так далі. Тому що прискорена неправильна приватизація призведе до того, що можуть купувати тільки ті об’єкти, де хтось точно знає: що там цінного або не цінного”, – пояснив він.