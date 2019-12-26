Про це він поінформував в інтерв’ю виданню LB.ua.

“Особисто я такі б об’єкти передавав у концесію. Їх продавати не можна, а треба передавати професійному концесіонеру, який буде цим відмінно управляти. Він би точно зробив все правильно: і логістику, і термінали. Нехай би міжнародна компанія прийшла і взяла б аеропорт в управління. Це не я придумав, це колесо придумано до нас: порти і аеропорти краще працюють за моделлю концесії”, – наголосив Сенниченко.

При цьому він уточнив, що дане питання має вирішуватися “на рівні Міністерства інфраструктури та Кабінету Міністрів”.

Коментуючи ситуацію навколо оренди приміщень у “Борисполі”, глава ФДМ заявив, що було вирішено зупинити конкурс і перезапустити його “за іншим принципом”.

“Ми зупинили конкурс і вирішили його перезапустити за іншим принципом, розділити поверхові плани на функціональні зони: ось це – дьюті-фрі, ось це – заклади швидкого харчування, а ось – обмін валюти. І потім виставити їх для оренди окремими лотами. Тому по “Борисполю” ми зупинили всі нездорові спроби здати в оренду все оптом і якомусь універсальному “всемогутньому” орендарю. Так, це затягнеться на 2-3 місяці. Але ми взяли на себе такий політичний ризик, щоб конкурс відбувався не криво, а зрозуміло і прозоро”, – зазначив Сенниченко.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Міністерство інфраструктури скасувало конкурс на оренду торгових приміщень у терміналі F аеропорту “Бориспіль”.

ДОВІДКА. Державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” є найбільшим і найпотужнішим в Україні. Забезпечує 62 % авіаційних пасажирських перевезень України, за результатами 2018 року обслужив 12,6 млн пасажирів.

Концесія – договір, що укладається державою з приватним підприємцем, іноземною фірмою на експлуатацію промислових підприємств, земельних угідь та іншого.