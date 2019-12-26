Глава Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко допускає, що вже через три роки вказане відомство припинить існування.

Про це він поінформував в інтерв’ю виданню LB.ua.

Перед цим, за словами Сенниченка, повинні бути виконані всі завдання щодо приватизації.

“У мене є радник вищого рівня, представник із приватизації в Україні, який приїжджає до нас раз на місяць, передає досвід приватизації Німеччини, Польщі та інших країн. Наприклад, як було створено агентство з приватизації Східної Німеччини, де були суперфахівці. Їх профінансували, дали повноваження на рівні віце-прем’єра. І вони здійснили суперприватизацію, а потім це агентство закрили. Те ж саме, що і я планую зробити. Так, я хочу зробити всі необхідні справи, виконати поставлені завдання і закрити Фонд“, – наголосив він.

Сенниченко впевнений, що це можна зробити за три роки.

“Якщо не буде змін і “палок у колеса”, думаю, років зо три вистачить”, – заявив він.

Глава ФДМ уточнив, що фактично на приватизацію будуть передані близько 1000 підприємств в Україні, ще 1200 планується ліквідувати. Крім того, 600 об’єктів знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, в зв’язку з чим поки не можуть бути приватизовані.

“Всього у нас 3700 підприємств. Із них 1200 підуть просто на ліквідацію. 600 об’єктів “застрягли” в АТО і Криму. На продаж підуть близько тисячі підприємств. Але всі вони, скажімо так, дуже-дуже різношерсті, як я називаю. Це об’єкти, починаючи від похиленого “сараю”, закінчуючи великими підприємствами”, – пояснив він.

Сенниченко додав, що після можливої ліквідації Фонду держмайна “буде створено окремий орган” для управління підприємствами, які залишаться в держвласності.