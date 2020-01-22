Про це йдеться в статті “Перезапуск ДБР. Як адвокат Януковича може отримати доступ до справ Майдану”.

Так, ще в грудні 2019 року в ЗМІ з’явилася інформація, що Олександр Бабіков – діючий адвокат Януковича – буде призначений заступником голови ДБР.

У зв’язку з цим сім’ї Небесної сотні відвідали Держбюро розслідувань, щоб зустрітися з Венедіктовою і поставити їй низку запитань: зокрема, щодо переведення слідчих до ДБР і Бабікова.

Родичів убитих і постраждалих цікавило: чи немає у Бабікова конфлікту інтересів, оскільки він повинен буде розслідувати справи проти свого клієнта Януковича. У відповідь Венедіктова заявила, що такого конфлікту інтересів не виявлено.

“Родини Небесної сотні спитали Венедіктову, мовляв, як же так, у Бабікова конфлікт інтересів, як він може бути її заступником? Вона відповіла приблизно наступне: комісія перевірила це питання і конфлікту інтересів не знайшла. “Бо це не особистий адвокат Януковича, він просто ознайомлювався зі справою”. І в мене запитання до такої комісії, яка не помітила цього конфлікту. І не лише до неї”, – наголосила в коментарі #Буквам одна з адвокатів сімей Небесної сотні Євгенія Закревська.

За її словами, у відкритому доступі не було інформації про членів комісії, які відбирали заступників глави ДБР.

“До слова, про склад конкурсної комісії ми теж нічого не знали: інформації не було у відкритому доступі. Прізвища членів цієї комісії ми почули лише минулого вівторка, коли прямо спитали про них у Венедіктової. І то прізвища нам озвучили не всі”, – розповіла Закревська.

Сам Бабіков вже подав декларацію, в якій вказує, що працює в адвокатському об’єднанні “Авер Лекс”. Саме це об’єднання захищало інтереси Віктора Януковича у справі про державну зраду в Оболонському райсуді Києва.