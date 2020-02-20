Виконувачка обов'язків голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що п'ятий президент України Петро Порошенко не ходить на допити. У зв'язку з цим в Бюро допускають силовий привід.

Таку заяву вона зробила в інтерв’ю LB.ua.

“Провадження просуваються дуже важко. Петро Олексійович не з’являється на допити. Є в нього така звичка… По двох епізодах – перевищення лімітів неявки. І ми підготували пакети з доказами щодо приводу, вони перенаправлені до Генеральної прокуратури. Ми маємо погоджувати це з прокуратурою, потім передавати матеріали до суду. Нехай суд вирішує, чи достатньо підстав для приводу“, – зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що вже розмовляла з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою щодо цього.

При цьому Венедіктова запевнила, що не хотіла б говорити про примусовий привід, але “в законі виписана процедура”.

“Я б не хотіла говорити про примусові приводи. Ми зобов’язані жити за законами. І в законі прописана певна процедура. Тому завдання – просто виконувати процедуру. Показати, що люди, які пишуть і приймають закони, не можуть ними нехтувати. Моя задача, як тимчасового виконувача обов’язки директора, – організувати роботу досудового розслідування. Як я буду виглядати в очах слідчих, в очах суспільства, коли роблю свою роботу, а людина 30 разів не приходить на допит?.. Ми маємо закінчити процедуру і передати м’яч на поле прокуратури. Далі прокуратура має діяти в межах законодавства і передати м’яч до суду. Все. Тобто задача правоохоронної системи, мені здається, – показати дотримання процедур. Це ж не означає, що хтось когось хапатиме і кудись вестиме, ні. Ухвала вручається людині. Але її ще треба вручити”, – стверджує Венедіктова.

При цьому вона визнала, що більшість із кримінальних проваджень, які стосуються Петра Порошенка, були розпочаті за заявами Андрія Портнова (колишнього заступника Адміністрації президента при Вікторі Януковичі).

“Більшість цих проваджень – за заявами Портнова. Не знаю, чому це має бути таємницею. Що стосується Петра Олексійовича: нічого особистого в мене до нього немає. Попри те, що коли він приходить на допит, під вікнами ДБР влаштовують дійство: приносять “золоті унітази”, плакати і т.д.”, – повідомила Венедіктова.