Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі, отримала позитивні результати ПЛР тесту на COVID-19. Була здивована, бо носила маску в громадських місцях, постійно мила та дезінфікувала руки, дотримувалась соціальної дистанції та інших рекомендованих правил”, – написала вона.

Олеськів також розповіла, що почувається добре, але є слабкість, відчуття легкої застуди та невеликий біль в горлі.

“Всі рідні, колеги та ті, хто був у тісному контакті зараз проходять тестування. Співробітники ДАРТ на карантині. Пам’ятайте, що вірус – невидимий і тому дуже підступний. Бережіть себе і своїх близьких, будьте відповідальними – дотримуйтесь правил!”, – наголосила голова ДАРТ.