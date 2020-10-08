Президент Європейського парламенту Давид Сассолі пішов на карантин з огляду на підтверджений коронавірус у його підлеглого.

Про це Сассолі повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Характерних симптомів інфікування у політика немає, проте самоізоляція є вимушеним заходом.

“Нещодавно я контактував з одним з моїх співробітників, у якого сьогодні виявився позитивний результат на COVID-19”, – написав глава Європарламенту.

За словами Сассолі, він почувається добре. Регулярно до політика приїжджає лікар, який контролює стан його здоров’я.

Відповідно до правил Сассолі самоізолюється “на необхідний період для проведення всіх перевірок”.