Про це він заявив на прес-конференції, повідомляє агентство “УНІАН”.

“Я не вважаю, що за В’ятровича було приділено занадто багато уваги визвольному руху. Навпаки, ця історія зазнала величезних ідеологічних впливів за Радянського Союзу, починаючи від затирання, закінчуючи відвертою фальсифікацією і демонізацією людей, які боролися за незалежність України. Ми будемо спростовувати ці міфи”, – наголосив Дробович.

Він зазначив, що постаті Бандери і Шухевича викликають полярні оцінки в суспільстві.

“Тому УІНП має проводити діалог з громадянами, щоб люди, які мають запитання до постатей цих людей, зрозуміли, чому для одних громадян ці люди цінні. Ми маємо розповісти, чому для багатьох людей в Україні ці люди цінні. Коли більшість населення сиділи на радянських кухнях і не хотіли виступати проти Радянського Союзу, в цей час людей розстрілювали за вільнодумство, ці люди піднялися зі зброєю. Хтось вступив в союз з нацистами, хтось боровся проти обох тоталітарних режимів”, – сказав Дробович.

На його переконання, це історія, яку потрібно знати, а люди самі зроблять оцінки, маючи повну інформацію про події визвольних змагань в Україні у 1940-1960-х роках.

Раніше Дробович визначив три ключові завдання, які буде намагатися досягти, очолюючи Інститут нацпам’яті.