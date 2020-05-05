Про це у Facebook повідомив радник міністра МВС Зорян Шкіряк.
“Радий повідомити, що наш друг, соратник і бойовий побратим, генерал поліціі ІІІ рангу, очільник ГУ НП м. Києва Андрей Крищенко успішно подолав хворобу і повністю одужав після перенесеного COVID-19!” – написав Шкіряк.
Всі повторні тести Крищенка негативні, медичні показники у нормі, стан здоров’я відмінний.
“Сьогодні Андрій Євгенієвич вже на роботі і приступив до виконання своїх обов‘язків після тривалої паузи. Настрій у нього бадьорий і переможний, а дух незламний!” – додав Зорян Шкіряк.
- Раніше повідомлялося, що начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом.
- Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Олександр Лукашев здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.
- У народного депутата партії “Слуга народу” Руслана Горбенка підтвердили зараження коронавірусом.