Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко повністю видужав після захворювання COVID-19.

Про це у Facebook повідомив радник міністра МВС Зорян Шкіряк.

“Радий повідомити, що наш друг, соратник і бойовий побратим, генерал поліціі ІІІ рангу, очільник ГУ НП м. Києва Андрей Крищенко успішно подолав хворобу і повністю одужав після перенесеного COVID-19!” – написав Шкіряк.

Всі повторні тести Крищенка негативні, медичні показники у нормі, стан здоров’я відмінний.

“Сьогодні Андрій Євгенієвич вже на роботі і приступив до виконання своїх обов‘язків після тривалої паузи. Настрій у нього бадьорий і переможний, а дух незламний!” – додав Зорян Шкіряк.