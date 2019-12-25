Голова комітету російської Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников заявив, що готовий поїхати до Києва, якщо надійде запрошення.

Це передає російське агентство “ТАСС”.

“Я не виключаю цього. Я думаю, що ми до цього готові. Якщо українська сторона зробить таку пропозицію, як ми зробили місяць тому, запросивши їх на свій парламентський форум, то чому б і ні. Мені б прислали, я б поїхав”, – сказав він.

При цьому російський депутат додав, що з приводу проведення такого візиту у нього є деякі побоювання.

“Але нічого, нам не звикати”, – заявив він.

У той же час Калашников позитивно відгукнувся про візит до Москви народного депутата України від фракції партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука.