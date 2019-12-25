Це передає російське агентство “ТАСС”.
“Я не виключаю цього. Я думаю, що ми до цього готові. Якщо українська сторона зробить таку пропозицію, як ми зробили місяць тому, запросивши їх на свій парламентський форум, то чому б і ні. Мені б прислали, я б поїхав”, – сказав він.
При цьому російський депутат додав, що з приводу проведення такого візиту у нього є деякі побоювання.
“Але нічого, нам не звикати”, – заявив він.
У той же час Калашников позитивно відгукнувся про візит до Москви народного депутата України від фракції партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука.
- Нагадаємо, голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що через “націоналізм” і “утиски” національних меншин зі складу України “можуть вийти ряд областей”.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна дурнем.