Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“З Різдвом Христовим вітаємо всіх християн – громадян України, а також друзів і союзників України по всьому світові, – які святкують Різдво Христове в ніч з 6 на 7 січня! Нехай час різдвяних свят буде наповнений у кожній родині, в душі кожної людини теплом, спокоєм і любов’ю”, – пише Чубаров.

При цьому голова Меджлісу кримських татар також побажав, щоб “біль і страждання, привнесені в Україну військовою агресією Росії, як можна швидше залишилися в минулому”.

Крім того, Чубаров побажав українцям всіх віросповідань і національностей, які стали жертвами російського окупаційного режиму в Криму і частині Донбасу, отримати знову свободу в єдиній українській родині.