Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що є "принциповою червоною лінією" України в питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

В ефірі шоу нардеп від “Європейської Солідарності” Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що у влади немає чіткої позиції щодо плану щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Дмитро Кулеба на це заперечив, що для команди є кілька “червоних ліній”, а також назвав одну з них, яка є найбільш важливою.

“Неодноразово я, неодноразово Олексій Резніков в Тристоронній контактній групі, неодноразово президент України Володимир Зеленський озвучували наші “червоні лінії”. І голова Офісу [президента] Андрій Єрмак також це озвучував. І одна з наших “червоних ліній”, принципова, яка дратує наших російських сусідів, — ми не увійдемо в прямий діалог з так званими “ДНР/ЛНР”, — сказав він.

Кулеба наголосив, що переговори українська сторона буде вести тільки з Росією.

“ТКГ складається з України, Росії і ОБСЄ. І ми будемо говорити тільки саме з Росією. Це ключова” червона лінія “, яка стоїть в основі захисту наших національних інтересів”, — додав голова МЗС.

Напомним, раніше в Мережі з’явився узгоджений у Мінську документ про створення “консультативної ради” з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Відповідно до зазначеного документа, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія виступатиме в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Він був підписаний керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та представник України в Тристоронньої контактній групі Леонідом Кучмою.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняв, що консультативна рада в ТКГ, у складі якої будуть представники ОРДЛО, виконуватиме виключно дорадчі функції. Голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак розповів, хто зможе представляти Донбас в “консультативній раді” в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.