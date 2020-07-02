Голова Мінфіну Марченко заявив, що в Україні немає зростання безробіття

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу”.
“Так, кількість безробітних за період кризи зросла на 200-300 тисяч. Ця цифра зафіксована, вона не росте. Зростання безробіття немає”, — заявив міністр.
Також Марченко повідомив, що реєстрація нових фізосіб-підприємців “вийшла на докризовий рівень”.
Відразу кілька учасників дискусії заявили, що статистика, якою апелює міністр, є некоректною, а кількість безробітних у країні є значно вищою.
Нагадаємо, раніше в Торгово-промисловій палаті повідомили, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон. Зазначалося, що першими втратили роботу люди, які були зайняті у сферах, діяльність яких була зупинена через карантин.
Водночас в Мінекономіки 16 квітня поінформували, що з початку карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 90 тисяч.
- Станом на середину травня кількість безробітних в країні вже досягла 0,5 млн.
- У червні кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла до 511 тисяч.