Голова Мінфіну Марченко заявив, що в Україні немає зростання безробіття

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зростання безробіття в країні наразі немає.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

“Так, кількість безробітних за період кризи зросла на 200-300 тисяч. Ця цифра зафіксована, вона не росте. Зростання безробіття немає”, — заявив міністр.

Також Марченко повідомив, що реєстрація нових фізосіб-підприємців “вийшла на докризовий рівень”.

Відразу кілька учасників дискусії заявили, що статистика, якою апелює міністр, є некоректною, а кількість безробітних у країні є значно вищою.