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Голова Мінфіну Марченко заявив, що в Україні немає зростання безробіття

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зростання безробіття в країні наразі немає.

П’ятниця, 3 липня 2020, 00:16

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

“Так, кількість безробітних за період кризи зросла на 200-300 тисяч. Ця цифра зафіксована, вона не росте.  Зростання безробіття немає”, — заявив міністр.

Також Марченко повідомив, що реєстрація нових фізосіб-підприємців “вийшла на докризовий рівень”.

Відразу кілька учасників дискусії заявили, що статистика, якою апелює міністр, є некоректною, а кількість безробітних у  країні є значно вищою.

Нагадаємо, раніше в Торгово-промисловій палаті повідомили, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон. Зазначалося, що першими втратили роботу люди, які були зайняті у сферах, діяльність яких була  зупинена через карантин.

Водночас в Мінекономіки 16 квітня поінформували, що з початку карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 90 тисяч.

Теги: безробіття, Марченко, Министерство финансов

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