Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів про хвилю звільнень в податковій і митній службах, а також назвав умови для звільнення їх керівництва.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

За словами міністра, уряд розраховує на виконання бюджету в цьому році. У зв’язку з цим керівникам податкової та митної служби “поставлено завдання збільшити планові надходження на 10-15%”.

“Це їхня зона відповідальності. І якщо керівництво не впорається в податковій і митниці, воно буде звільнено”, — сказав міністр.

Також Марченко нагадав про хвилю звільнень в митній та податковій службах, зазначивши, що ротації кадрів “недостатньо”.

“Ніхто не буде терпіти ні корупцію, ні схеми, ні на митниці, ні в податковій. Ми вже провели три колегії митної служби. Звільнили 50% регіональних митників, 2/3 податкової служби також звільнені. Тобто ми робимо певні ротації, певні зміни. Цього недостатньо, я прекрасно розумію. Зараз все одно є контрабанда”, — заявив він.