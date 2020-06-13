Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
За словами міністра, уряд розраховує на виконання бюджету в цьому році. У зв’язку з цим керівникам податкової та митної служби “поставлено завдання збільшити планові надходження на 10-15%”.
“Це їхня зона відповідальності. І якщо керівництво не впорається в податковій і митниці, воно буде звільнено”, — сказав міністр.
Також Марченко нагадав про хвилю звільнень в митній та податковій службах, зазначивши, що ротації кадрів “недостатньо”.
“Ніхто не буде терпіти ні корупцію, ні схеми, ні на митниці, ні в податковій. Ми вже провели три колегії митної служби. Звільнили 50% регіональних митників, 2/3 податкової служби також звільнені. Тобто ми робимо певні ротації, певні зміни. Цього недостатньо, я прекрасно розумію. Зараз все одно є контрабанда”, — заявив він.
- Нагадаємо, під час своєї роботи ексголова Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставки голови Державної податкової служби Сергія Верланова і глави Державної митної служби Максима Нефьодова, оскільки бюджет нібито недоодержував близько 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.
- 24 квітня Кабінет Міністрів України звільнив з посад керівників митної та податкової служб Максима Нефьодова і Сергія Верланова.
- Вже 25 квітня колишній міністр фінансів України Ігор Уманський став радників голови Офісу Президента України Андрія Єрмака з питань боротьби з корупцією в цих відомствах .
- Рада створила Тимчасову слідчу комісію з приводу заяв Уманського.