Про це заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода” міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, цього тижня Мін’юст “заморозив” дев’ять в’язниць і має намір виставити їх на продаж.

“Ми “заморожуємо” 9 тюрем на цьому тижні. Є й інші десятки об’єктів, які ми готові виставити на продаж. Щиро сподіваюся, що Верховна Рада ухвалить цього літа законопроєкт, який це дозволяє. Він, власне, зареєстрований в Раді. Відповідно, ми плануємо великий розпродаж тюрем впродовж цього літа-осені“, – наголосив Малюська.

Міністр уточнив, що мова йде не про продаж в’язниць, в яких утримуються злочинці, а про “великі занедбані комплекси, які зараз не використовуються ніким, але на які йдуть гроші платників податків на утримання, на зарплату охорони”.

“Це ніяк не вплине на кількість засуджених, ув’язнених. Це ніяк не означає, жодним чином, що ми будемо масово чи навіть не масово випускати когось на волю. Це різні процеси абсолютно”, – зазначив Малюська.

Він додав, що в Мін’юсті “хотіли б продати набагато більше, ніж є попит”.

“Але найбільш цікаві історії для продажу – це Львів. В межах міста є відразу дві установи, які потенційно можна продати, і які коштуватимуть дорого”, – заявив міністр, уточнивши, що основний інтерес для покупців складуть не приміщення, а земельні ділянки.

(На відео – з 9:20)