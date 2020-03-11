Новопризначений міністр оборони Андрій Таран заявив, що повна адаптація Збройних сил України до стандартів НАТО є найближчим часом недосяжною метою.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з колективом Міністерства оборони України, яка проходила за участю президента Володимира Зеленського.

За словами Тарана, пріоритетом реформування військової сфери є впровадження стандартів НАТО в ЗСУ і максимальна здатність Збройних сил взаємодіяти з силами Альянсу. “Враховуючи наші реалії, головним завданням Міністерства оборони замість амбіційної, але недосяжної найближчим часом мети – цілковитої адаптації ЗС України до стандартів НАТО, має бути цілком реальна мета — максимальне забезпечення здатності Збройних сил України взаємодіяти з силами Альянсу”, – наголосив Таран, якого цитує прес-служба Міноборони.

Він також зазначив, що українська армія повинна бути добре озброєна.

“Збройні сили потребують технологічної модернізації, переходу на сучасні системи озброєння з використанням новітніх технологій. Необхідна обдумана програма розвитку озброєнь, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок”, – заявив Таран.

Ще одним своїм завданням він назвав забезпечення високої обороноздатності України.

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