Таку заяву він зробив під час зустрічі з колективом Міністерства оборони України, яка проходила за участю президента Володимира Зеленського.
За словами Тарана, пріоритетом реформування військової сфери є впровадження стандартів НАТО в ЗСУ і максимальна здатність Збройних сил взаємодіяти з силами Альянсу.
“Враховуючи наші реалії, головним завданням Міністерства оборони замість амбіційної, але недосяжної найближчим часом мети – цілковитої адаптації ЗС України до стандартів НАТО, має бути цілком реальна мета — максимальне забезпечення здатності Збройних сил України взаємодіяти з силами Альянсу”, – наголосив Таран, якого цитує прес-служба Міноборони.
Він також зазначив, що українська армія повинна бути добре озброєна.
“Збройні сили потребують технологічної модернізації, переходу на сучасні системи озброєння з використанням новітніх технологій. Необхідна обдумана програма розвитку озброєнь, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок”, – заявив Таран.
Ще одним своїм завданням він назвав забезпечення високої обороноздатності України.
- Раніше віцепрем’єр-міністр України з питань європейської й євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що вступити в НАТО можна і при наявності тимчасово окупованих територій.
- У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.