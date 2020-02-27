Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню LB.ua.

“Будь-який договір можна вдосконалити. Але це не моя зона відповідальності. З точки зору безпеки, Мінські угоди нам підходять, оскільки там передбачена передача територій під контроль України, роззброєння незаконних формувань, виведення іноземних військ… Те, що там написано, нас влаштовує”, – наголосив Загороднюк.

При цьому він визнав, що Мінські угоди мають положення, “які можна тлумачити двозначно”: зокрема, щодо безпеки і кордону.

“Мінські угоди”, які наразі діють, ми виконуємо і готові виконувати. Але ми прекрасно знаємо, що отримали їх у спадок з 2015-го року. Писалися вони за певних обставин, які зараз неактуальні. У них є моменти, які можна тлумачити двозначно. Це стосується і безпеки, і кордону… І якщо мова заходить про переписування положень Мінських угод, то це стосується встановлення іншого порядку їх виконання, що відповідає законодавству України. Спочатку контроль над кордоном, потім проведення виборів”, – розповів міністр.

Загороднюк уточнив, що зараз Міністерство оборони просувається “по тим документам, які у нас є”.