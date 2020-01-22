Міністр оборони України Андрій Загороднюк не виключає можливості скорочення терміну служби за призовом, який зараз становить 1,5 роки (або рік при наявності вищої освіти).

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“У тому вигляді, в якому строкова служба є зараз, вона не має залишатися, тому що це не працює. По-перше, це надзвичайно корупційна історія, коли люди платять гроші, щоб їх не призивали. Це породжує гонитву за формальними цифрами, і ми всі знаємо випадки, коли шукають призовників, де тільки можна… Ми витрачаємо величезний ресурс, ми їх утримуємо півтора роки, одягаємо, годуємо тощо, і лише кілька відсотків підписують контракт. Це треба змінювати“, – наголосив міністр.

На думку голови Міноборони, скорочення терміну служби може змінити ситуацію. За даними Загороднюка, зараз кількість тих, хто залишається в лавах ЗСУ після призову на військову службу, складає в кращому разі близько 20 %, а іноді 5 % й менше.

“Звичайно, що є сенс зменшувати строк. Багато хто не хоче, тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і т.д. Якщо ми запровадимо систему, коли це буде набагато менший строк – це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах – але не в зоні ООС,- де вони отримають досвід. Якщо ми зможемо кваліфіковано це подати як абсолютно унікальний життєвий досвід, людина буде підготовлена, пояснити, що в житті це буде дуже корисно і фізично, і морально, і з точки зору підготовки – відсоток тих, хто залишиться, буде набагато більшим. Але це буде повністю інша система, тому що цю систему реформувати надзвичайно важко. Набагато легше побудувати взагалі нову”, – зазначив Загороднюк.

Міністр додав, що для багатьох молодих людей, у яких немає можливості вступити до вищого навчального закладу з різних причин, військова служба може стати гарною альтернативою.

“У західних країнах саме так це й працює. Наприклад, багато хто з американських хлопців йде в армію, тому що особливо варіантів у житті не так уже й багато. Навіть дуже часто це не питання коштів, часто вони просто не знають, що обрати. Хлопець сидить у невеличкому місті чи селі, і звідки він знає, куди йому йти?”, – заявив він.

Загороднюк повідомив, що сьогодні строкова служба становить близько 10 % від загальної чисельності армії і не відіграє великої ролі в боєздатності.