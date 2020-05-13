Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
За словами Степанова, у міністерства є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень, однак на пом’якшення карантину будуть впливати окремі показники.
“У нас є чіткий алгоритм по зняттю наших обмежень. Є показники, це різні показники, які будуть впливати на пом’якшення карантину. Також у нас, згідно з цими показниками, є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо цього досягти. Контрольні дати, які ми розробили для себе. Наприклад, 22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі”, – зазначив він.
За словами міністра, презентація цих алгоритмів очікується цього тижня.
“Я думаю, що вже цього тижня, сьогодні-завтра, ми презентуємо все це. Ми будемо звертатися до Уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою”, – додав Степанов.
Він уточнив, що МОЗ наполягатиме на введенні адаптивного карантину, оскільки ситуація з захворюваністю на коронавірус відрізняється в різних регіонах.
“Є регіони, де більша кількість хворих, є регіони, де менша. Також, що для нас важливо, – відрізняється навантаження на медичну систему”, – пояснив міністр.
(На відео – з 15:35)
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.