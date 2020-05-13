Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

За словами Степанова, у міністерства є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень, однак на пом’якшення карантину будуть впливати окремі показники.

“У нас є чіткий алгоритм по зняттю наших обмежень. Є показники, це різні показники, які будуть впливати на пом’якшення карантину. Також у нас, згідно з цими показниками, є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо цього досягти. Контрольні дати, які ми розробили для себе. Наприклад, 22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі”, – зазначив він.

За словами міністра, презентація цих алгоритмів очікується цього тижня.

“Я думаю, що вже цього тижня, сьогодні-завтра, ми презентуємо все це. Ми будемо звертатися до Уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою”, – додав Степанов.

Він уточнив, що МОЗ наполягатиме на введенні адаптивного карантину, оскільки ситуація з захворюваністю на коронавірус відрізняється в різних регіонах.

“Є регіони, де більша кількість хворих, є регіони, де менша. Також, що для нас важливо, – відрізняється навантаження на медичну систему”, – пояснив міністр.

(На відео – з 15:35)