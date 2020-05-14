Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
У нього запитали, чи підтримує МОЗ звернення мера столиці Віталія Кличка з приводу запуску метро з 25 травня і громадського транспорту з 22 травня.
“Нами будуть надані дуже конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які будуть затверджені постановою Уряду. Там враховані всі без винятку критерії, за яких умов, в тому числі, може відкриватися міський транспорт і метро. Якщо буде дотримання цих критеріїв, тобто Київ вкладеться в них і буде їм відповідати, то ми не бачимо в цьому проблеми“, – зазначив, відповідаючи на запитання, Степанов.
Міністр не уточнив, якими саме будуть ці критерії. Водночас він повідомив, що їх розробляли епідеміологи і вірусологи.
“Критерії розроблено фахівцями МОЗ. А ними є епідеміологи, вірусологи, тобто ті люди, які розуміють, як саме потрібно виходити з карантину”, – розповів Степанов.
(На відео – з 14:00)
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів дозволити роботу столичного метро з 25 травня.
- Віталій Кличко також заявив, що наземний громадський транспорт Києва поки працює в обмеженому режимі. Але після 22 травня він має запрацювати як зазвичай.
- Другий етап пом’якшення карантину в Україні, запланований на 22 травня, передбачає відкриття готелів, відновлення роботи дошкільних установ і спортивних змагань, але без глядачів.