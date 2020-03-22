Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Facebook.
“Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б”, – наголосив Ємець.
За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в країні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗу.
- Сегодня в Украине зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом. Теперь общее количество зараженных — 73 человека.