Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Facebook.

“Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б”, – наголосив Ємець.

За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в країні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗу.