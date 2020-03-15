Голова МОЗ України Ілля Ємець виступив з терміновою заявою, в якій закликав закрити ТРЦ та ресторани, а також перепрофілювати всі лікарні на інфекційні.

Відповідну заяву оприлюднено прес-службою міністерства.

“Ми не маємо права чекати масового зараження українців. Маємо діяти негайно, на випередження. Жорстко та без винятків. Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб”, — заявив він.

Крім цього, Ємець заявив, що всі лікарні мають бути перепрофільовані в інфекційні “з урахуванням ситуації”.

“Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки. Всі планові заходи скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією. Крім цього, МОЗ активно збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу Оперативного штабу, щоб ми могли ще швидше реагувати на нові виклики, які перед нами ставить епідемія”, — додав він.

Також міністр закликав громадян України до добровільної самоізоляції.

“Закликаю всіх українців не бути легковажними. Це той час, коли необхідно не панікувати, а мобілізуватися, зібрати всі сили та допомогти собі, своїм близьким та своїм співгромадянам. Зараз ще є можливість не допустити жахливої трагедії на території всієї України. Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція – найефективніший спосіб попередження поширення хвороби. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких”, — підкреслив Ємець.