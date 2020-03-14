Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку. Згідно зі світовою тенденцію та медичними дослідженнями, вони мають чи не найвищий ризик зараження та подальших летальних наслідків. Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, аби знизити такі ризики”, – сказав Ємець.

Він також закликав українців бути особливо свідомими в період карантину: не забувати про літніх батьків, виявити до них турботу.

“Забезпечте їх усім необхідним, щоб мінімізувати потребу відвідувати місця масового скупчення під час карантину”, – підкреслив міністр.