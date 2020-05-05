У Міністерстві охорони здоров'я України мають намір модифікувати медичну реформу. Так, з 1 червня планується змінити систему фінансування лікарень.

Про це розповів сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

“Медреформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень. Усе це – через дефіцит фінансування… Це не означає, що ми збираємося згортати реформу. Навпаки, її треба реалізовувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені при її плануванні помилки. Вже цьогоріч усі медичні заклади мають отримати фінансування не менше, ніж торік”, – зазначив Степанов.

Він також перерахував основні зміни, які планується впровадити для вирішення ситуації:

• До 1 червня будуть затверджені нові принципи фінансування. Так, усі заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримають фінансування з держбюджету в розмірі, не меншому, ніж у 2019 році. Таким чином планується покрити дефіцит фінансування, щоб не допустити закриття лікарень і звільнення медпрацівників. При цьому все фінансування, як і раніше, йтиме через Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

• З 1 червня за Державною програмою медичних гарантій будуть додатково профінансовані такі пакети: первинна медична допомога; екстрена медична допомога; гострий інфаркт міокарда; гострий мозковий інсульт у стаціонарних умовах, а також 4 пакети для лікування коронавірусу COVID-19. Степанов запевнив, що фінансування покриватиме всі витрати на лікування.

• З 1 липня буде підвищено заробітну плату медикам (на це буде потрібно додатково 11 млрд гривень).

• З 11 травня розпочнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність і ефективність госпітальної мережі.

• З 11 травня МОЗ починає розробку та затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням вчених та провідних фахівців галузі.

• З 2021 року працюватимуть нові медичні тарифи, які будуть ґрунтуватися на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг.

Степанов уточнив, що МОЗ вже цього року ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників у розмірі до 50 %.

“Для того, щоб підвищити зарплати 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн, і це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України”, – запевнив він.

Що передбачав другий етап медреформи

Як відомо, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) та високоспеціалізовану (обласні лікарні і центри) медичну допомогу, повинні отримувати кошти за прямим договором з НСЗУ.

Другий етап повинен був повністю змінити підхід у фінансуванні українських лікарень. Так, мав запрацювати новий механізм, згідно з яким лікарні отримують гроші за медичні послуги, надані конкретному пацієнту (а не за розміщення койкомісця через субвенцію з бюджету, як було раніше).

Згідно з новим механізмом, пацієнт повинен обрати лікарню, де хоче пролікуватися (отримати послугу за програмою медичних гарантій), а держава через Національну службу здоров’я платить лікарні гроші за кожного пролікованого пацієнта. Програма медичних гарантій – перелік медпослуг, які держава гарантує пацієнтові безкоштовно.

Мав розпочати діяти принцип: гроші йдуть за пацієнтом в поліклініки та лікарні.

Планувалося, що ефективні лікарні (до яких звертається більша кількість пацієнтів) зможуть збільшити своє фінансування за новою системою. Тепер же, згідно із заявою Степанова, гроші розподілятимуть не за принципом, який закладався другим етапом медреформи, а повернуть попередній механізм фінансування (тобто, кожен медзаклад отримає стільки ж бюджетних коштів, скільки в 2019 році).

Такі заходи спрямовані на те, щоб не закрилися “менш ефективні” лікарні.

(На відео – з 3:20)