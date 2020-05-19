Тестувати на наявність антитіл до коронавірусу (ІФА-тестування) будуть у першу чергу людей із симптомами COVID-19, а також співробітників Національної поліції та Національної гвардії.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він пояснив, що ІФА-тести “визначають титр антитіл в організмі людини”.

“Тобто якщо людина або перехворіла, або хворіє зараз, у неї є імунна реакція, підвищується рівень антитіл”, – заявив міністр.

За його словами, впровадження ІФА-тестів дозволить збільшити кількість тестувань в Україні.

“Ми зможемо істотно розширити перелік осіб, яких будемо тестувати ІФА-тестами. Це будуть люди, які мають симптоми коронавірусної хвороби, це будуть люди, які знаходяться в групі ризику, працівники Нацполіції, Нацгвардії. Ми розширюємо коло контактних осіб, які контактували з хворими на COVID-19. Збільшення тестувань дозволить нам краще управляти ситуацією з перебігом коронавірусної хвороби”, – наголосив Степанов.

За словами міністра, новий тип тестування зможуть проводити лабораторії українських лікарень.

“Ми маємо більшу кількість лабораторій, які можуть встановлювати результати по ІФА-тестуванню. Це лабораторії, в тому числі, в наших лікарнях”, – розповів очільник МОЗ.

Він також поінформував, що є кілька виробників ІФА-тестів: як українські, так і іноземні.

“Ми обиратимемо ІФА-тести тих виробників, які верифіковані та підтверджені або в ЄС, або нашими лабораторіями”, – додав Степанов.

(На відео – з 16:25)