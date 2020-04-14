Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він наголосив, що зазначений препарат не можна використовувати для самолікування.
“Цей препарат був внесений до нашого протоколу лікування (коронавірусу, – ред.) як експериментальний. Він може використовуватися виключно під наглядом лікарів і в умовах медичного закладу. Також використання цього препарату дуже чітко прописано щодо надання інформованої згоди пацієнта для лікування цим препаратом. Ніякого процесу самолікування такого роду лікарськими засобами бути не може”, – заявив Степанов.
Він нагадав, що зазначений препарат також використовується для лікування деяких ревматоїдних захворювань, у тому числі червоного вовчака. За словами Степанова, після заяви про використання “Плаквенілу” при COVID-19, він “почав просто зникати з наших аптечних мереж”.
“Саме тому на наступному засіданні Уряду в середу він буде внесений до програми “Доступні ліки” і продаватиметься виключно за електронним рецептом”, – зазначив Степанов.
(На відео – з 10:37)
- Раніше в Україну почали постачати препарат з діючою речовиною гідроксихлорохін, що використовується для лікування пацієнтів з COVID-19. Так, 3 квітня МОЗ відправило в регіони 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”.
- Як повідомлялося раніше, для симптоматичного лікування хворих з тяжкою і вкрай важкою формою захворювання COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує препарати “Плаквеніл”, “Актемра” і “Калетра”. Лікар-інфекціоніст і головлікар Олександрівської лікарні (Київ) Людмила Антоненко розповіла про побічну дію цих препаратів.
- У Франції повідомили, що стан 43 пацієнтів, яких лікували гідроксихлорохіном від коронавірусу COVID-19, значно погіршився. Так, цей препарат потенційно збільшує ризики, зокрема серцево-судинних ускладнень, у пацієнтів з COVID-19