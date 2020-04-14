Експериментальний медичний препарат "Плаквеніл" (гідроксихлорохін) можна застосовувати при лікуванні коронавірусу COVID-19 виключно під наглядом лікарів і тільки за згодою пацієнта.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він наголосив, що зазначений препарат не можна використовувати для самолікування.

“Цей препарат був внесений до нашого протоколу лікування (коронавірусу, – ред.) як експериментальний. Він може використовуватися виключно під наглядом лікарів і в умовах медичного закладу. Також використання цього препарату дуже чітко прописано щодо надання інформованої згоди пацієнта для лікування цим препаратом. Ніякого процесу самолікування такого роду лікарськими засобами бути не може”, – заявив Степанов.

Він нагадав, що зазначений препарат також використовується для лікування деяких ревматоїдних захворювань, у тому числі червоного вовчака. За словами Степанова, після заяви про використання “Плаквенілу” при COVID-19, він “почав просто зникати з наших аптечних мереж”.

“Саме тому на наступному засіданні Уряду в середу він буде внесений до програми “Доступні ліки” і продаватиметься виключно за електронним рецептом”, – зазначив Степанов.



(На відео – з 10:37)