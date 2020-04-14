Рішення про ослаблення карантину в Україні буде прийматися вже після Великодня – "ближче до 24 квітня", коли закінчується термін введених раніше обмежувальних заходів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“При можливості покращення епідеміологічного стану, коли ми будемо бачити, що можемо дуже покроково зменшувати карантинні заходи, ми відразу почнемо це робити. Але зараз у нас в країні карантин до 24 квітня, і ближче до цієї дати ми проаналізуємо і будемо приймати рішення. Звісно, це буде відбуватися після святкування Великодня“, – наголосив Степанов.

Він уточнив, що в МОЗ щодня аналізують епідеміологічну ситуацію в Україні, а також в інших країнах.

“Ми кожного дня аналізуємо ситуацію, епідеміологічний стан у країні, дивимося, яким чином все розвивається, аналізуємо ситуацію в світі, аналізуємо, як інші країни, як, наприклад, Китай чи Австрія, зараз почали послаблювати карантинні заходи”, – розповів міністр.

Він також закликав українців залишатися на Великдень вдома, з огляду на ситуацію зі спалахом коронавірусу в країні.

“Ще раз хочу звернутися до всіх українців, щоб Великдень цього року ми відсвяткували онлайн”, – заявив Степанов.

(На відео – з 9:24)