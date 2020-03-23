МОЗ оголосив про початок другого етапу боротьби з коронавірусом в Україні.

Про це Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив в інтерв’ю 112 каналу.

Повідомляється, що другий етап боротьби з COVID-19 крім запобіжних заходів передбачає безпосереднє лікування хвороби.

“Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз, на цей момент, у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими, вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країні”, – сказав Емец.

Емець зазначив, що МОЗ відновлює санітарну службу, яка грає ключову роль в боротьбі з коронавірусом.

“Зараз дуже важливо локалізувати вогниза вірусу, тому що третій етап цього невидимого ворога (ред. – коронавируса) – смертність”, – підкреслив міністр.