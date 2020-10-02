Covid-19 Україна

оновлено 02.10.2020 о 16:02

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96591(+2148)

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Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв захворів на COVID-19

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що він інфікувався коронавірусом COVID-19.

П’ятниця, 2 жовтня 2020, 17:37

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Черговий COVID-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики. Як казали епідеміологи, колективний імунітет сформується, коли 70 % суспільства перенесуть хворобу. Тому ми були готові до цієї реальності – і як компанія, і я особисто”, – йдеться в повідомленні.

Коболєв зазначив, що почувається він добре.

“Сподіваюсь, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий. Всі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн. До цього не звикати – менеджмент і співробітники “Нафтогазу” переважно на дистанційній роботі з березня, і про плюси такого формату я вже неодноразово розказував”, – додав він.

Голова правління “Нафтогазу” також повідомив, що на час самоізоляції його обов’язки виконуватиме перший заступник голови правління НАК Сергій Перелома.

Теги: нафтогаз, Андрій Коболєв, Коронавірус

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