Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв захворів на COVID-19

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Черговий COVID-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики. Як казали епідеміологи, колективний імунітет сформується, коли 70 % суспільства перенесуть хворобу. Тому ми були готові до цієї реальності – і як компанія, і я особисто”, – йдеться в повідомленні.

Коболєв зазначив, що почувається він добре.

“Сподіваюсь, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий. Всі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн. До цього не звикати – менеджмент і співробітники “Нафтогазу” переважно на дистанційній роботі з березня, і про плюси такого формату я вже неодноразово розказував”, – додав він.

Голова правління “Нафтогазу” також повідомив, що на час самоізоляції його обов’язки виконуватиме перший заступник голови правління НАК Сергій Перелома.