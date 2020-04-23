Жодна політична партія України не зверталася до Національного агентства із запобігання корупції із заявою про відмову від держфінансування.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю РБК-Україна.

“Жодна партія до нас не зверталася”, – сказав Новіков.

На запитання про те, чи технічно можливо зараз зупинити фінансування партій, глава НАЗК відповів: “До 21 квітня партіям можливо було відмовитися від фінансування тільки на усі п’ять років каденції Верховної Ради. З цього дня набув чинності закон, який говорить, що партія може відмовитись від фінансування за квартал”.