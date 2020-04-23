Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю РБК-Україна.
“Жодна партія до нас не зверталася”, – сказав Новіков.
На запитання про те, чи технічно можливо зараз зупинити фінансування партій, глава НАЗК відповів: “До 21 квітня партіям можливо було відмовитися від фінансування тільки на усі п’ять років каденції Верховної Ради. З цього дня набув чинності закон, який говорить, що партія може відмовитись від фінансування за квартал”.
- 15 січня Кабінет Міністрів України призначив новим главою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова.