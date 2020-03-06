Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Фокус“, яке відбулося до відставки уряду Гончарука.

Смолій зазначив, що у НБУ були побоювання в зв’язку з проведенням виборів президента та наступних виборів до Верховної Ради. Однак “після обрання президента, Верховної Ради та формування уряду ситуація стабілізувалася”.

Також Смолій розповів, що НБУ перебувало в тісній співпраці з Кабміном, зокрема, регулярно проводилися зустрічі в неформальній обстановці.

Запис розмови Гончарука з міністрами та представниками НБУ, зроблена, як передбачається, на одній з таких зустрічей, потрапила в Мережу в січні поточного року. Голова Нацбанку, який брав безпосередню участь в розмові, підтвердив, що “плівки Гончарука” — справжні, але змонтовані.

“Бували дні, коли ми йшли до прем’єра. Якраз після такої зустрічі в Кабміні і стався злив “плівок Гончарука”. Деякі фрагменти змонтовані. Але в основному запис, який оприлюднили, відповідає тому, що відбувалося на зустрічі в Кабміні. Випереджаючи ваше запитання, хто записував — я не знаю”, — розповів Смолій.

Нагадаємо, в січні цього року в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.

Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.