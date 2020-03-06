Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Фокус“, яке відбулося до відставки уряду Гончарука.
Смолій зазначив, що у НБУ були побоювання в зв’язку з проведенням виборів президента та наступних виборів до Верховної Ради. Однак “після обрання президента, Верховної Ради та формування уряду ситуація стабілізувалася”.
Також Смолій розповів, що НБУ перебувало в тісній співпраці з Кабміном, зокрема, регулярно проводилися зустрічі в неформальній обстановці.
Запис розмови Гончарука з міністрами та представниками НБУ, зроблена, як передбачається, на одній з таких зустрічей, потрапила в Мережу в січні поточного року. Голова Нацбанку, який брав безпосередню участь в розмові, підтвердив, що “плівки Гончарука” — справжні, але змонтовані.
“Бували дні, коли ми йшли до прем’єра. Якраз після такої зустрічі в Кабміні і стався злив “плівок Гончарука”. Деякі фрагменти змонтовані. Але в основному запис, який оприлюднили, відповідає тому, що відбувалося на зустрічі в Кабміні. Випереджаючи ваше запитання, хто записував — я не знаю”, — розповів Смолій.
Нагадаємо, в січні цього року в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.
- 4 березня, Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та затвердила призначення на цей пост Дениса Шмигаля.